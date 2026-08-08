Piden habitantes de Güémez quitar pintas políticas de bardas

Solicitan que la autoridad electoral obligue de una vez por todas a los partidos a cumplir con el blanqueo de bardas, como marca la ley

Pasaron las campañas, llegaron las elecciones y se fueron los candidatos, pero la propaganda en las bardas se quedó.

Aunque la ley electoral obliga a los partidos políticos a borrar su propaganda, en Tamaulipas esa disposición sigue sin ejercerse.

Innumerables bardas continúan pintadas con logotipos y nombres de partidos y aspirantes que ya ni siquiera existen.

Habitantes de Güémez piden que la autoridad electoral obligue de una vez por todas a los partidos a cumplir con el blanqueo de bardas, como marca la ley.

Un ejemplo claro se encuentra en el ejido Luz del Campesino, en el municipio de Güémez, donde todavía se puede ver propaganda del Partido Encuentro Solidario (PES), el cual ya no existe.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que sigue con registro a nivel nacional y en Tamaulipas, logró el triunfo en el trienio actual en Güémez, pero su propaganda en bardas sigue actualmente.

La pinta que decía "Todos con Marcelo", de cuando se dio la elección interna para elegir candidato a la Presidencia de la República por parte de Morena en 2023, aún persiste al menos en esta localidad güemense.

Solo por poner en contexto: el PES que aún aparece en esa barda fue creado el 4 de septiembre de 2020 como sucesor del Partido Encuentro Social y perdió su registro nacional el 30 de agosto de 2021 al no alcanzar el 3% de la votación. Es decir, han pasado cuatro años y su propaganda sigue intacta.

Lo mismo ocurre con el PRI y con las bardas de la contienda interna de Morena, que ya no deberían estar.

Lo que dice la ley

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) es muy clara:

> Artículo 241, numeral 3: "Los partidos políticos y candidatos deberán retirar toda la propaganda electoral colocada en espacios públicos y privados, dentro de las 48 horas siguientes a la jornada electoral".

> Artículo 250 y 262: Obligan a retirar y reciclar la propaganda durante los siete días posteriores a la elección. De no hacerlo, el Consejo General del INE o del IETAM, con auxilio de la autoridad municipal, debe ordenar su retiro con cargo a las prerrogativas del partido, además de imponer sanciones.

Pero en la práctica no sucede.

Y no es un tema menor. Aunque parezca solo pintura, esto también representa propaganda política permanente. Al quedar en la conciencia de los habitantes que la ven todos los días al pasar por el lugar, genera contaminación visual y un posicionamiento indebido y gratuito.