Piden evaluar problema de plagas en cultivos de aguacates

Productores del Ejido San Lorencito solicitan la intervención de la autoridad sanitaria para encontrar soluciones efectivas

Don Agustín, productor de aguacate con 45 años de experiencia en el Ejido San Lorencito, hace un llamado urgente a las autoridades de Sanidad Vegetal para que acudan a conocer de primera mano el problema de las plagas que afecta a sus cultivos.

La sequía y las plagas han tenido un impacto significativo en la productividad y salud de los árboles de aguacate en la región, y don Agustín busca el apoyo y asesoramiento de expertos para encontrar soluciones efectivas.

La presencia de las autoridades de Sanidad Vegetal en el Ejido San Lorencito permitiría una evaluación precisa del problema y la implementación de medidas de control y prevención adecuadas. Esto no solo beneficiaría a don Agustín, sino también a otros productores de la región que enfrentan desafíos similares.

Es fundamental que las autoridades tomen medidas para abordar este problema y brindar apoyo a los productores agrícolas, garantizando la sostenibilidad y productividad de los cultivos de aguacate en la región.