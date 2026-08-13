Piden donar útiles escolares en el Escuelatón Nuevo Laredo

Previo a las donaciones, este 15 de agosto se realizará un bazar de regreso a clases con ofertas de emprendedores locales.

El Gobierno de Nuevo Laredo invita a la ciudadanía a donar artículos escolares nuevos para entregar a niñas y niños cuyos padres no podrán darles lo necesario para ir a la escuela en este nuevo ciclo escolar que está por iniciar, debido a la falta de recursos económicos.

Podrán donar los artículos el sábado 22 de agosto, cuando se realizará el Escuelatón 2026 en la explanada “Esteban Baca Calderón” frente a la Presidencia Municipal, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Se recibirán mochilas, cuadernos, lápices y cualquier artículo escolar.

No importa el tamaño del donativo; cada aportación y cada acto de solidaridad cuenta y dará oportunidades a niñas y niños de la ciudad.

Previamente, se realizará un bazar de regreso a clases este sábado 15 de agosto en el parque Viveros, de las 4:00 de la tarde a las 10:00 de la noche, donde emprendedores locales tendrán ofertas especiales para beneficiar a la comunidad.