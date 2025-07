Piden donaciones para reparar casa rentada por 'Ladys Invasoras'

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Hace algunas semanas se viralizó la historia de una familia que dejó de pagar la renta de una casa por 10 años en Tampico, Tamaulipas, hasta que la propietaria regresó de Estados Unidos y reclamó la propiedad.

Aunque en un principio la inquilina y su hija se burlaron de Doña Irma, dueña de la propiedad, negándose a pagar, finalmente en un ambiente de fiesta con los vecinos, la familia fue desalojada en medio de la presión de las redes sociales.

Sin embargo, la historia de las "Ladys Invasoras", como también fueron bautizadas, dio un nuevo giro y ahora las dueñas originales de la casa están en la polémica.

Daniela, hija de los propietarios, creó una cuenta en GoFundme para pedir apoyo económico y reparar la casa que fue dejada en un estado deplorable e inhabitable.

Acuso a los antiguos habitantes de causar destrozos en la casa de manera intencional, como romper las llaves de agua, rompieron ventanas, entre otros daños.

"No es a fuerza, no quiero que piensen mal o algo así, simplemente he visto el estrés que le ha traído a mi mamá de todo esto"

Pero las críticas no tardaron en llegar. Algunos usuarios consideran que es un abuso pedir dinero y la recaudación va en apenas cinco dólares (93 pesos mexicanos).