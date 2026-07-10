Piden denunciar la quema de basura para prevenir incendios

Protección Civil y Bomberos de Reynosa advirtió que la quema de basura es una de las principales causas de incendios que ponen en riesgo viviendas

El coordinador de Protección Civil y Bomberos de Reynosa, Javier Lam Cantú, exhortó a la ciudadanía a mantener limpios sus predios y evitar prácticas que puedan provocar incendios, como la acumulación de maleza, el abandono de envases de vidrio y la quema de basura.

Explicó que los envases de vidrio expuestos al sol pueden generar un efecto lupa, mientras que arrojar colillas de cigarro en la vía pública o prender fuego a residuos incrementa el riesgo de incendios que pueden afectar viviendas, terrenos y el patrimonio de las familias.

Lam Cantú señaló que la quema de basura continúa siendo una práctica muy arraigada, principalmente en la periferia de Reynosa, pese a que está prohibida. Advirtió que este tipo de acciones pone en riesgo la integridad de las personas, además de ocasionar afectaciones al entorno.

"Hacer un exhorto muy puntual a que la ciudadanía le haga el mantenimiento correspondiente a sus predios para evitar maleza, envases de vidrio que vayan a hacer un efecto lupa, no tirar colillas de cigarro en la vía pública, así como también evitar la quema de basura, que es una muy mala práctica que en la periferia sobre todo se tiene muy arraigada y que hay que ser conscientes que pone en riesgo su integridad, su patrimonio, su entorno", expresó.

Asimismo, hizo un llamado a la población para denunciar de manera formal a quienes continúan realizando estas prácticas, con el propósito de que las autoridades ambientales puedan intervenir y aplicar las sanciones correspondientes.

"...y que denuncie a esos vecinos que están quemando basura, que están haciendo mala práctica para que se pueda acudir la dependencia de Medio Ambiente", declaró.

El funcionario recordó que la quema de basura está prohibida en Reynosa y advirtió que las personas que sean sorprendidas incurriendo en esta conducta pueden recibir multas y sanciones económicas conforme a la normativa vigente.