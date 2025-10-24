Piden controlar llantas en desuso para evitar dengue

En esta frontera es común ver llantas inservibles abandonadas en banquetas y lotes baldíos, pese a los esfuerzos de las autoridades por trasladarlas a depósitos

Tras la alerta de Jurisdicción Sanitaria por 32 casos sospechosos de dengue y 1 confirmado, el presidente del Colegio de Salud Pública, Francisco Mejía Barrientos, señaló que las llantas en desuso son el principal riesgo.

Mejía Barrientos advirtió que el 50% de los casos de dengue surgieron por agua estancada en neumáticos.

“Los recolectores de llantas, recordar que el dengue se da por esto. De cada dos llantas, una trae dengue, es decir, el 50 por ciento de los casos es por una llanta”, precisó. “Por una llanta que colecciona agua de lluvia o agua de que estuviste regando las plantas, se coló agua ahí, y ahí se desarrolla la larva. De hecho, en una ficha que contenga agua limpia, ahí es propicio para desarrollar el zancudo que produce el dengue”.

Por ello pidió un mayor control de los neumáticos que se desechan.

Dijo que principalmente la ciudadanía es la que puede ayudar a bajar los casos de dengue, al evitar abandonar las llantas, evitar tener depósitos de agua en sus hogares, y mantener los patios limpios.