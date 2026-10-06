Piden colocar identificación a adultos mayores en riesgo

La dependencia municipal busca reducir el tiempo de espera y la ansiedad que sufren las personas con problemas de memoria al salir.

Cada mes se registran de 1 a 2 casos de adultos mayores extraviados en Nuevo Laredo.

Generalmente se presentan cuando tienen problemas de memoria debido a su edad, y al salir de casa se desorientan, no recuerdan la ubicación de su domicilio ni el teléfono de algún familiar.

En estos casos, la dirección de Protección Civil y Bomberos utiliza las redes sociales para buscar a parientes o conocidos, pero encontrarlos puede llevar varias horas, provocando ansiedad en los adultos mayores.

Es por eso que hacen una petición a las familias. Elaborar una identificación para sus abuelitos, que contenga nombre y teléfonos de dos contactos. De esta manera, si se llega a extraviar, pueden contactarlos de inmediato.

Cuando un adulto mayor vive con Alzheimer, demencia u otra condición que afecta su memoria, una salida inesperada puede convertirse en una situación de riesgo, pero con la identificación ya sea en una pulsera, gafete, tarjeta o placa con sus datos de contacto, puede ayudar a que regrese con su familia de forma más rápida y segura.

En todos los casos de extravío registrados hasta la fecha en Nuevo Laredo, se ha logrado encontrar a los familiares, sin embargo, la intención es reducir el tiempo de espera.