Piden ayuda para localizar a joven desaparecido en Reynosa

De acuerdo con la información difundida, Ángel Joaquín fue visto por última vez en el municipio de Reynosa y desde entonces no se ha tenido información

El colectivo Amor por Desaparecidos en Tamaulipas hizo un llamado urgente a la ciudadanía de Reynosa para colaborar en la búsqueda de Ángel Joaquín Torres Domínguez, de 20 años de edad, quien permanece desaparecido desde el pasado 15 de junio de 2026.

De acuerdo con la información difundida, Ángel Joaquín fue visto por última vez en el municipio de Reynosa y desde entonces no se ha tenido información sobre su paradero, por lo que sus familiares y el colectivo solicitan el apoyo de la población para obtener cualquier dato que pueda contribuir a localizarlo.

Entre sus señas particulares se encuentran dos cicatrices en la pierna derecha, de aproximadamente 10 centímetros de longitud, así como otra de alrededor de cinco centímetros en la mejilla izquierda. Debido a una fractura, cuenta además con un clavo quirúrgico de aproximadamente 10 centímetros en la pierna derecha.

El joven también tiene tatuajes que pueden facilitar su identificación: en la mano derecha presenta un diseño de rayos, mientras que en la mano izquierda tiene un tatuaje de cuernos de reno. Es de complexión delgada, cabello abundante, negro y lacio, y ojos color café claro.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ya emitió un boletín de búsqueda, mientras que el colectivo Amor por Desaparecidos reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a establecer su paradero.

La petición es que cualquier persona que tenga información relacionada con Ángel Joaquín o que pudiera haberlo visto desde el día de su desaparición, la proporcione a las autoridades correspondientes o a través de los canales oficiales de búsqueda, con la finalidad de reunir pistas que permitan localizarlo.