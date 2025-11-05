Piden ayuda para localizar a dos desaparecidos en Reynosa

El Colectivo Amor por los Desaparecidos solicitó apoyo para hallar a Juan y Concepción Hernández Del Ángel, desaparecidos en Reynosa

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas emitió una nueva solicitud pública de colaboración ciudadana para localizar a Juan Hernández Del Ángel y Concepción Hernández Del Ángel, quienes se encuentran en calidad de desaparecidos y no localizados en esta ciudad fronteriza.

A través de sus redes sociales, el colectivo urgió a las autoridades competentes a realizar una búsqueda inmediata y con enfoque diferenciado, ya que uno de los desaparecidos, el señor Hernández, pertenece a un pueblo originario de la Huasteca veracruzana y habla el dialecto tének, situación que lo coloca en una condición de mayor vulnerabilidad.

El grupo subrayó que este caso debe abordarse bajo el esquema de “búsqueda por patrones”, pues Concepción era amiga y socia de otra mujer identificada como Lili, también desaparecida, además de que el padre de Concepción se encuentra igualmente en calidad de no localizado.

En su comunicado, el colectivo recordó que el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la composición pluricultural y multiétnica de la nación, otorgando a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a la libre determinación y autonomía.

Por ello, subrayaron, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar su protección, acceso a la justicia y respeto a sus derechos humanos.

Finalmente, el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas lamentó que las desapariciones sigan ocurriendo de manera cotidiana en Reynosa, donde aseguran que la situación se ha “salido de control”, sin que hasta el momento existan acciones contundentes por parte de las autoridades para frenar este delito que continúa golpeando a decenas de familias en la región fronteriza.