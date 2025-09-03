Piden aprovechar programas de beneficios de la Oficina Fiscal

En Nuevo Laredo hay un padrón de 210,000 contribuyentes, algunos tienen adeudos, por lo que pueden aprovechar las diferentes facilidades vigentes

Roque Hernández, jefe de la Oficina Fiscal del estado en esta ciudad, invitó a los automovilistas a aprovechar los beneficios que se ofrecen este mes en el pago de algunas contribuciones.

“Aquellos contribuyentes que cuenten con un vehículo del 2011 al 2016, se les va a condonar los pagos atrasados, actualizaciones y recargos. Pagarían solamente $5,990 pesos, empieza a partir de este día y concluye hasta el 31 de diciembre”, explicó.

La única condición es que cuenten con su licencia de manejar vigente y que entreguen las placas anteriores, su tarjeta de circulación, su INE y su recibo de agua o luz.

“Esos son los requisitos que les estamos solicitando para aprovechar este beneficio de los $5,990 pesos a aquellas personas que cuenten con un vehículo del 2011 al 2016”, mencionó.

Otro programa, pero que beneficia exclusivamente a los motociclistas, inició en agosto y concluye el 30 de septiembre, y consiste en 50% de descuento en su licencia de conducir, por lo que pagarán $800 pesos. Además, pagarán $870 pesos aquellos que tengan atrasos en actualizaciones y recargos.

En Nuevo Laredo hay un padrón de 210,000 contribuyentes, algunos tienen adeudos, por lo que pueden aprovechar las diferentes facilidades vigentes, como es el descuento para propietarios de vehículos de modelos 2010 y anteriores.

“Hay mucha gente morosa, en ese sentido, están condonando el 100 por ciento de pagos anteriores, actualizaciones y recargos del 2010 para atrás, y también pagarían 3 mil 990 pesos con la condición de que cuenten con una licencia de manejar vigente, ese beneficio es hasta el 31 de diciembre”.

El horario en la Oficina Fiscal del Estado es de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.