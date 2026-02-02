Piden apoyo para localizar Karime Duck en Matamoros

Familiares mantienen la búsqueda de Karime Duck González en Matamoros, tras perder contacto desde el 30 de enero, por lo que piden avances y apoyo ciudadano

Familiares de Karime Duck González continúan solicitando el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero, luego de que se perdiera todo contacto con ella desde la madrugada del viernes 30 de enero, en el municipio de Matamoros.

Últimos momentos en que fue vista

De acuerdo con la información proporcionada por la familia, Karime salió durante la noche y alrededor de las 3:25 de la madrugada fue vista cuando pasaron por el vehículo de Shots ‘Los Tres Chiflados’. En ese momento se encontraba en compañía de una amiga, quien posteriormente la dejó en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Valle Alto.

Posteriormente, la hermana de Karime salió del lugar a bordo de una camioneta gris tipo pick up; sin embargo, se desconoce si Karime iba con ella, a dónde se dirigían o si salió a realizar alguna diligencia. Desde ese momento se perdió todo rastro de la joven madre de familia.

Alerta por falta de comunicación

Fue aproximadamente a las 6:00 de la tarde cuando una amiga alertó a la familia al no lograr comunicarse con Karime. Desde entonces, su teléfono celular permanece apagado, las llamadas se envían directamente a buzón, los mensajes no ingresan y la ubicación fue desactivada.

Datos generales y vestimenta

Karime Duck González, de 27 años de edad, es madre de dos niños, vive en el fraccionamiento Valle Alto y se dedica a labores del hogar. Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla gris oscuro, playera de tirantes de seda color café y portaba una bolsa del mismo color.

Búsqueda y manifestaciones públicas

En busca de información que ayude a localizarla, familiares y amigos se han movilizado en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la Plaza Principal de Matamoros, donde han repartido volantes y mostrado la fotografía de Karime.

Incluso, este fin de semana se manifestaron durante el evento Candelaria Fest (Festival de los Tamales), portando lonas, pancartas y boletines de búsqueda, con el objetivo de visibilizar el caso.

Familia señala falta de avances

Durante la manifestación, los familiares expresaron su inconformidad al señalar que no han visto avances en la investigación y que hasta el momento no existe información clara sobre su paradero.

Aseguraron que sus dos hijos la esperan en casa y que Karime jamás los dejaría solos.

Llamado a la ciudadanía

Kimberly Duck informó que la familia se mantiene a la espera de que las autoridades avancen en las investigaciones y reiteró el llamado a la ciudadanía para que cualquier dato, por mínimo que parezca, sea compartido.

Cualquier información que ayude a localizar a Karime Duck González puede ser comunicada a las autoridades correspondientes o directamente a sus familiares. La familia insiste en el apoyo ciudadano para lograr su pronta localización.