Piden apoyo para identificar hombre sin vida hallado en Reynosa

De acuerdo con la información difundida por la agrupación, el hallazgo ocurrió a espaldas de la Guardería Arcoíris, donde se reportó el hallazgo

El colectivo Lazos Unidos para Encontrarlos, con sede en Reynosa y presencia en distintos municipios de Tamaulipas, solicitó el apoyo de la ciudadanía para identificar a un hombre que fue localizado sin vida en un terreno baldío del Fraccionamiento Los Almendros.

De acuerdo con la información difundida por la agrupación, el hallazgo ocurrió a espaldas de la Guardería Arcoíris, donde autoridades y cuerpos de emergencia acudieron tras recibir el reporte de una persona inconsciente.

Los primeros informes señalan que se trata de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, de tez morena y complexión delgada, quien vestía una playera color rojo y pantalón de mezclilla azul deslavado. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana realizaron una valoración en el lugar, confirmando que ya no contaba con signos vitales.

Piden apoyo de ciudadanía a quien brinde cualquier información para identificarlo

Ante esta situación, el colectivo hizo un llamado a la población para ayudar a identificar a la persona y localizar a sus familiares. Cualquier dato que pueda contribuir a conocer su identidad puede ser proporcionado a las autoridades correspondientes.

Mientras tanto, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado lleva a cabo las diligencias necesarias para determinar las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.