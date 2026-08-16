Piden apoyo madres buscadoras para seguir buscando a sus hijos

La familia de Denisse y Dinorah pidió agilizar la colaboración con Estados Unidos para detener a los presuntos responsables del crimen.

Madres buscadoras y familiares de Denisse y Dinorah, conocidas como “las cuatas”, acudieron este viernes al evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en el estacionamiento del fraccionamiento Las Alamedas, en Matamoros, para solicitar su apoyo y pedir avances en los casos que mantienen pendientes de justicia.

Con pancartas en mano, integrantes del colectivo De Pie Hasta Encontrarlos buscaron hacer llegar a la presidenta las necesidades que enfrentan durante las jornadas de búsqueda de personas desaparecidas.

Eduviges, integrante del colectivo, señaló que las madres buscadoras realizan muchas de estas labores prácticamente por cuenta propia y requieren herramientas y equipo, como palas y picos, además de mayor seguridad y acompañamiento de las autoridades durante las búsquedas.

La integrante del colectivo afirmó que las familias se sienten abandonadas y que, pese a las solicitudes que han realizado, continúan sin recibir una respuesta favorable a las necesidades que enfrentan para localizar a sus seres queridos.

Al mismo lugar acudió también Valeria Salazar, hermana de Denisse y Dinorah, quienes fueron asesinadas hace 19 días. La joven llegó acompañada de otros familiares para solicitar a Claudia Sheinbaum que se agilicen las investigaciones y se avance en la localización de los presuntos responsables.

De acuerdo con lo señalado por Valeria, la Fiscalía les ha informado que las investigaciones en México llegaron hasta donde las autoridades pueden avanzar por el momento, debido a que los cuatro presuntos responsables serían ciudadanos estadounidenses y habrían escapado hacia Estados Unidos después del crimen.

Por ello, la familia se encuentra a la espera de que Estados Unidos apruebe la solicitud de colaboración para que las autoridades de ambos países puedan trabajar de manera conjunta y continuar con las investigaciones.

Con pancartas en las que se podía leer su petición de justicia, los familiares de Denisse y Dinorah buscaron hacer llegar directamente su preocupación a la presidenta, al considerar que han pasado 19 días desde el asesinato y aún esperan avances que permitan llevar a los responsables ante la justicia.

Tanto las madres buscadoras como los familiares de las hermanas acudieron al evento presidencial con una misma petición: que sus casos sean atendidos y que las autoridades les brinden el respaldo necesario para continuar con la búsqueda de sus seres queridos y el esclarecimiento de los hechos.