En el caso de Reynosa, advirtió que los cortes de electricidad retrasan los procesos productivos y pueden frenar la llegada de nuevas inversiones

El diputado local del PAN, Gerardo Peña Flores, llamó a acelerar las inversiones en infraestructura eléctrica y de agua en Tamaulipas, ante los apagones recurrentes que afectan a Reynosa, San Fernando y otros municipios.

El legislador señaló que la energía y el agua son fundamentales para el desarrollo, tanto para las familias como para la industria y las actividades económicas.

Piden subestaciones eléctricas para atender apagones en Reynosa

En el caso de Reynosa, advirtió que los cortes de electricidad retrasan los procesos productivos y pueden frenar la llegada de nuevas inversiones.

“Reynosa no solamente es la ciudad más grande poblacionalmente, sino también económicamente, por eso creo que es prioridad que se hagan las inversiones necesarias por parte del Gobierno Federal, en coordinación con el Gobierno del Estado y los municipios, para instalar las subestaciones que urgen para esta ciudad”, señaló.

Peña Flores indicó que los apagones también afectan a San Fernando y otras localidades, y pidió que la atención al problema se extienda a todo el estado.

“La falta de inversión energética perjudica la calidad de vida y la productividad, y reduce las oportunidades laborales para los jóvenes que se gradúan, además las dificultades que enfrentan las familias durante las olas de calor o en temporada de frío cuando no cuentan con electricidad para usar ventiladores, aire acondicionado o calefacción”, puntualizó.

Advierten pérdidas por interrupciones en las maquiladoras

El diputado sostuvo que detener las líneas de producción de las maquiladoras ocasiona pérdidas millonarias y afecta la imagen de la región como destino para nuevas inversiones, por lo que es necesario invertir estratégicamente en energía y agua, factores indispensable para que las ciudades puedan crecer y mantener su actividad económica.