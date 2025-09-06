Piden a comunidad evitar acercarse y capturar cocodrilos

De nueva cuenta Protección Civil de Tampico llama a la comunidad para evitar su proximidad con los lagartos y evitar accidentes

La unidad municipal de Proteccion civil en Tampico por enésima ocasión volvió a llamar a la población para que eviten acercarse al hábitat de Cocodrilos.

Resaltó lo anterior luego de que han surgido nuevos casos en que la comunidad captura a crías de cocodrilos, confiando en que estas no los atacaran.

“No se acerquen, no traten de capturarlos porque esto necesita preparación, aunque los vean los cocodrilos de un tamaño muy pequeño, tienen la capacidad por lo menos de causar heridas de consideración”, dijo Rafael Chirinos, coordinador regional de Proteccion Civil.

En cuanto al nuevo censo de cocodrilos y trasladarlos a otro sitio, luego de que se ha mencionado que el municipio de Villa de Casas, Tamaulipas, sería ideal para ello, destacó que el plan sigue en análisis en coordinación con el Grupo SOS Cocodrilo, pero aun no existe nada en concreto.