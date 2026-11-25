Prieto Herrera explicó que algunas observaciones son de forma, pero señaló que todas deben atenderse, en todos los municipios

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, el diputado Humberto Prieto Herrera, pidió a los alcaldes atender las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado a las cuentas públicas de distintos municipios, entre ellos El Mante, San Fernando, Ciudad Madero y Victoria, entre otros.

Observaciones sin solventar podrían derivar en sanciones

Advirtió que, si las observaciones no se solventan, el proceso continúa y podría derivar en sanciones como la inhabilitación o en procedimientos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, conforme a lo que establece la ley.

Prieto Herrera explicó que algunas observaciones son de forma, pero señaló que todas deben atenderse, en todos los municipios.

También sostuvo que anteriormente ciertas irregularidades podían quedar sin seguimiento por relaciones de amistad, porque eran “compas”, o por afinidad política, y afirmó que actualmente la Auditoría está realizando su trabajo y va “parejo”, en todos los municipios, sin importar colores de partido.

Añadió que la revisión debe aplicarse de manera equitativa en los 43 municipios del estado y que, cuando corresponda, se deberán tomar las medidas necesarias.

Piden rendición de cuentas a quienes buscan cargos públicos

Y se refirió a las y los diputados o servidores públicos estatales y municipales que han manifestado sus intenciones de participar en el actual proceso electoral 2026-2027, en donde estarán en juego las diputaciones y presidencias municipales.