Piden a agricultores no afectar a terceros con manifestaciones

El alcalde, Armando Martínez Manríquez, hizo un llamado a privilegiar el diálogo sin generar afectaciones a la ciudadanía.

La autoridad municipal de Altamira pidió a los productores agrícolas y transportistas no afectar a terceros durante sus manifestaciones, al tiempo que reconoció que su lucha social es legítima y debe ser atendida por las instancias correspondientes.

El alcalde, Armando Martínez Manríquez, hizo un llamado a privilegiar el diálogo sin generar afectaciones a la ciudadanía.

Destacó que, aunque a nivel nacional las demandas están dirigidas al Gobierno Federal, en el ámbito local se mantiene comunicación con los sectores involucrados, principalmente para atender temas que sí son competencia del municipio, como el mejoramiento de caminos rurales en comunidades ejidales.

Finalmente, reiteró que su administración trabaja de manera coordinada para dar respuesta a las necesidades locales, pero insistió en que las manifestaciones deben realizarse en orden, incluso en las orillas de las carreteras si es necesario, evitando bloqueos que perjudiquen a la población en general.