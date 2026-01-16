Pide SNTE vigilar escuelas tras robo ocurrido a plena luz del día

El secretario de Organización Dos de la Sección 30, José Rodríguez, explicó que este tipo de delitos no solo afectan al personal docente, también a la comunidad

Luego de que una escuela fuera víctima de un robo cometido a plena luz del día y ante la vista de varios vecinos, la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hizo un llamado a la comunidad para involucrarse de manera activa en la vigilancia y protección de los planteles educativos.

El secretario de Organización Dos de la Sección 30, José Iram Rodríguez Limón, explicó que este tipo de delitos no solo afectan al personal docente, sino directamente a la comunidad, ya que las escuelas son espacios públicos que pertenecen a los propios vecinos y a las familias que hacen uso de ellas.

De acuerdo con el avance de las investigaciones, el presunto responsable fue visto por personas de la colonia ingresando al plantel; sin embargo, no fue reportado en su momento porque se asumió que se trataba de un trabajador, debido a la naturalidad con la que entraba y salía de la escuela.

Esta situación, señaló el dirigente sindical, evidencia la importancia de que los ciudadanos no normalicen movimientos extraños dentro de los planteles, incluso cuando aparenten ser actividades habituales, ya que esto puede facilitar que se cometan robos sin que nadie intervenga.

Por ello, el SNTE pidió a la población estar atenta ante cualquier movimiento sospechoso en las escuelas, reportarlo primero a las autoridades educativas y posteriormente dar aviso a las instancias de seguridad y procuración de justicia, con el fin de actuar de manera oportuna.

Rodríguez Limón subrayó que el robo de escuelas no perjudica a los maestros, sino a la propia comunidad que utiliza esos espacios.

“Realmente a quien roban es a la misma comunidad, no es a los maestros. Las escuelas no son de los maestros, nosotros somos trabajadores; las escuelas son de la comunidad y es importante que las personas estén pendientes, que las vigilen y que reporten cualquier situación sospechosa”, expresó.

Finalmente, se insistió en que la prevención y el cuidado de los centros escolares debe ser una tarea compartida entre autoridades, trabajadores de la educación y sociedad, para evitar que los planteles sigan siendo blanco de la delincuencia.