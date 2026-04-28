Pide Serafín Leal apoyo tras perder su casa en incendio

A esta situación se suma un problema de salud, ya que padece dolores relacionados con la ciática, lo que limita sus actividades diarias.

Serafín Leal Gutiérrez enfrenta una situación complicada luego de que su vivienda quedara prácticamente destruida a causa de un incendio ocurrido durante la madrugada, hecho que cambió por completo su vida.

De acuerdo con su testimonio, fue alrededor de las 2:00 de la mañana cuando, al notar movimiento inusual en la calle, salió a ver qué ocurría y se encontró con que su casa se estaba incendiando. El siniestro consumió gran parte de la vivienda, dejando daños severos en la estructura, así como la pérdida total de servicios y pertenencias.

Desde entonces, Serafín no ha logrado recuperarse. Actualmente no cuenta con empleo formal y se gana la vida vendiendo mazapanes en la vía pública, aunque asegura que las ventas son bajas y el dinero no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

A esta situación se suma un problema de salud, ya que padece dolores relacionados con la ciática, lo que limita sus actividades diarias. Además, mencionó que recientemente se ha sentido débil, por lo que tuvo que realizarse algunos estudios médicos.

Tras perder su hogar, Serafín se ha visto obligado a vivir temporalmente con un conocido, quien le ha brindado apoyo para no quedarse en la calle. Sin embargo, señala que su situación es inestable y que incluso enfrenta dificultades para alimentarse, dependiendo en ocasiones de comedores comunitarios o de la ayuda de personas que le ofrecen comida.

El afectado también indicó que, pese a no habitar actualmente su vivienda, continúa recibiendo cobros de servicios como agua y luz, lo que agrava aún más su situación económica.

Ante este panorama, Serafín Leal Gutiérrez solicita el apoyo de la ciudadanía, principalmente con materiales o ayuda que le permita reconstruir su casa, así como respaldo para cubrir necesidades básicas mientras logra salir adelante.

Finalmente, expresó que cualquier ayuda, por mínima que sea, representa un alivio en medio de la difícil situación que atraviesa.