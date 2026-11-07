Pide Maki Ortiz aclarar presuntos pagos en Tamaulipas

La representante legislativa manifestó que las personas involucradas en las versiones de difamación mediática deben responder públicamente.

La senadora del Partido Verde Ecologista de México, Maki Ortiz Domínguez, pidió a su homóloga Olga Sosa Ruiz, de Morena, aclarar señalamientos sobre presuntos pagos vinculados con Sergio Carmona para difundir ataques mediáticos contra adversarios políticos.

En entrevista con medios de comunicación, Ortiz, originaria de Reynosa, Tamaulipas, afirmó que conoció el tema al ver un programa de alcance nacional en el que, según relató, se presentaron números telefónicos y llamadas relacionadas con esos señalamientos.

"Yo las cosas que tengo que decir las digo siempre de frente, nunca ando por atrás, porque no tengo ninguna necesidad", expresó.

La legisladora explicó que intentó preguntarle a Sosa sobre el asunto durante una intervención relacionada con los medios digitales. Dijo que levantó la mano y esperó a que terminara de hablar, pero que su homóloga manifestó desde el inicio que no aceptaría la pregunta y después se retiró.

Ortiz señaló que la situación le llamó la atención porque, según dijo, Sosa siempre la había saludado cordialmente. Añadió que cada legisladora debe responder a los cuestionamientos que le planteen.

Los señalamientos mencionados no fueron presentados como hechos comprobados; Sosa no aparece en el relato con una respuesta sobre ellos.

La senadora Maki Ortiz reiteró que busca una respuesta de su homóloga Olga Sosa sobre los señalamientos de presuntos pagos a personas relacionadas con la delincuencia organizada para difundir ataques contra adversarios políticos.

"Simple y sencillamente, yo lo que le quería preguntar y se lo vuelvo a preguntar es qué piensa ella de que alguien pida dinero a personas relacionadas con la delincuencia organizada para difamar a otros en medios nacionales, digitales, tradicionales o locales", expresó.

Ortiz sostuvo que se trata de una pregunta directa y pidió que se aclare si los hechos ocurrieron o no. Los señalamientos, indicó, deben ser aclarados por las personas involucradas.