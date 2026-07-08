Pide gobernador definiciones claras sobre aspiraciones políticas

Américo Villarreal Anaya aclaró que quienes busquen candidatura deberán separarse de su cargo y llamó a definirse en este momento

El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que, aunque ya se han definido muchas cosas, aún se mantiene una condición de espera respecto al escenario electoral.

“Es como decir: ¿sobre qué tablero vamos a jugar, ajedrez o damas chinas?, para, dependiendo del tablero, conocer a los actores políticos y la oferta de cada partido”, explicó.

A su arribo al Palacio de Gobierno, Villarreal Anaya señaló que, en el caso de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional, será necesario identificar qué actores podrán participar conforme a las reglas que se establezcan y a las perspectivas que marquen las encuestas.

Añadió que, cuando proceda, los militantes que busquen una candidatura deberán separarse del cargo para poder participar.