 Pide Congreso llegar hasta últimas consecuencias en caso Egidio

Después de las declaraciones del titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Eduardo Govea Orozco, donde involucra a ex secretarios, ex directores, incluso al ex gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, por posibles delitos de desvío de recursos y actos de corrupción, las reacciones no se hicieron esperar.

Durante la mañanera legislativa, el diputado local del Morena, Humberto Prieto Herrera, exigió a las autoridades correspondientes llegar hasta las últimas consecuencias, “tope donde tope” y proceder por la vía penal.

“Que se llegue hasta las últimas consecuencias, sea quien sea, exgobernadores, exsecretarios, el que la hizo que la pague, ahora sí que no importa cuanto tiempo pase, se va a castigar y se tiene que castigar”, y agregó:

El también presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas refirió que ya con las declaraciones del fiscal, se están viendo resultados, lo que no sucedía en el pasado en la Fiscalía Anticorrupción.

“De entrada tenemos un fiscal que está demostrando chamba, y en cuanto a la celeridad pues son casos complicados, tenemos que darles tiempo a ellos a que armen las carpetas y lo que marque la ley porque tampoco es señalar por señalar en casos tan delicados, lo preocupante es que sean tantos, que triste que exfuncionarios, pues imagínense 790 carpetas pues cuanta lana se robaron para ser 790 carpetas de posibles actos de corrupción”, dijo el legislador morenista Humberto Prieto Herrera.

