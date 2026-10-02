Pide colectivo apoyo para fortalecer brigadas de búsqueda

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas pidió el apoyo de la ciudadanía para fortalecer sus brigadas de búsqueda

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse y apoyar las brigadas de búsqueda de personas desaparecidas, al señalar que cada jornada representa una esperanza para las familias que continúan recorriendo distintos lugares en busca de respuestas.

Entre los artículos que requieren se encuentran palas, picos, machetes, guantes de látex, hieleras, termos de 20 litros, toldos, repelente, protector solar, drones, lámparas, varillas, botas de campo, cubrebocas y gel antibacterial, además de agua embotellada, sueros o bebidas hidratantes, barras energéticas y alimentos no perecederos.

Las personas interesadas en realizar alguna donación o apoyar directamente las jornadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 899 101 6023, donde podrán recibir información sobre las necesidades de las brigadas y las formas de colaborar.

El colectivo destacó que cada herramienta y cada muestra de solidaridad contribuyen a mantener activas las jornadas de búsqueda, en las que las familias continúan recorriendo caminos y distintos puntos del estado con la esperanza de encontrar a sus seres queridos.