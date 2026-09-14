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Pide AMEXME esquemas para frenar informalidad de negocios

Por: Bernardo Gallardo

13 Septiembre 2026, 16:15

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Plantean facilitar el cumplimiento hacendario para evitar que los pequeños negocios migren hacia los esquemas informales.

Pide AMEXME esquemas para frenar informalidad de negocios

Las dificultades para cumplir con obligaciones hacendarias y administrativas representan uno de los factores que pueden favorecer el crecimiento de la informalidad entre pequeños negocios y emprendedores.

Cecilia Ortuño Rodríguez, vicepresidenta segunda de AMEXME Capítulo Tamaulipas, explicó que quienes buscan iniciar o mantener una empresa enfrentan diversos requerimientos para operar dentro de la formalidad, situación que puede complicar la permanencia de algunos negocios y llevar a emprendedores a buscar alternativas fuera de los esquemas establecidos.

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Consideró necesario generar condiciones que permitan a las empresas desarrollarse y cumplir con sus obligaciones, por lo que planteó la importancia de establecer mecanismos de colaboración entre el sector empresarial y las autoridades para atender las dificultades que enfrenta este sector.

Señaló que AMEXME, como asociación de empresarias y organización apartidista, busca participar en este tipo de acciones y presentar propuestas que contribuyan tanto al fortalecimiento de las empresas como al desarrollo de la comunidad.

La empresaria sostuvo que el objetivo es que las mujeres que emprenden y mantienen un negocio puedan encontrar mejores condiciones para crecer dentro de la formalidad, fortaleciendo sus empresas y contribuyendo a una mayor actividad económica en la región.

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