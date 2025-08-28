Pide alcalde de Reynosa reportar a menores no inscritos a escuela

El edil Carlos Víctor Peña Ortiz señaló que este periodo es uno de los más importantes porque permite apoyar a cientos de familias en el proceso de inscripción

Con el arranque del ciclo escolar, el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, hizo un llamado a padres de familia y a la ciudadanía en general para reportar a menores que no estén inscritos en la escuela, a fin de que el municipio y sus dependencias intervengan y gestionen su regreso a las aulas.

El presidente municipal señaló que este periodo es uno de los más importantes del año porque permite apoyar a cientos de familias en el proceso de inscripción.

Sin embargo, advirtió que tras la pandemia muchos niños y niñas dejaron de asistir a clases y ahora se encuentran en las calles sin actividades formativas, lo que los expone a riesgos.

Durante su mensaje, Peña Ortiz cuestionó a los padres de familia sobre el futuro de los menores que no regresen a estudiar, advirtiendo que podrían caer en actividades nocivas o en malas compañías.

Mencionó ejemplos como jóvenes que terminan convirtiéndose en “marucheros”, “estacas” o “punteros”, situaciones que aseguró no deben repetirse en el municipio.

El alcalde insistió en que es responsabilidad de todos sumar esfuerzos para evitar que los menores caigan en vicios o en conductas antisociales, reiterando que el gobierno local está en disposición de apoyar y acompañar a las familias para que sus hijos continúen con su formación académica y cuenten con mejores oportunidades en el futuro.