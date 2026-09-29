Pide alcalde a Harfuch operativo especial en Reynosa

El alcalde Carlos Peña Ortiz alertó que la extorsión se ha convertido en una fuente de ingresos para grupos delictivos; problema afecta a comercios y familias

La extorsión se ha convertido en una de las principales preocupaciones para comerciantes y familias de Reynosa, afirmó el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz, quien hizo un llamado al Gobierno Federal para reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en esta frontera y atender de manera directa este delito.

El presidente municipal señaló que, desde su perspectiva, el fortalecimiento de los controles en las aduanas ha reducido recursos provenientes de actividades ilícitas como el tráfico de personas, el huachicol, el contrabando y el tráfico de drogas, situación que habría llevado a los grupos delictivos a recurrir con mayor intensidad a la extorsión como fuente de ingresos.

“Los grupos delictivos han hecho la extorsión el mayor ingreso, porque obviamente se ha cerrado la frontera al tema de tráfico de personas, al tema del huachicol, al tema del contrabando, tema de tráfico de drogas”, señaló el alcalde.

Peña Ortiz agregó que esta situación afecta directamente a la ciudadanía, particularmente a los establecimientos comerciales, por lo que pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acudir a Reynosa acompañado de fuerzas federales para implementar acciones que permitan fortalecer la seguridad y proteger la actividad económica.

“Como los recursos en esos rubros se han reducido de manera significante, porque se ha puesto mucha atención en las aduanas, obviamente la extorsión se ha convertido en un gran ingreso para el crimen organizado, pero es un ingreso que afecta directamente al ciudadano y que siente la ciudadanía”, sostuvo.

El llamado del alcalde ocurre en un contexto de investigaciones y acciones recientes contra la extorsión en Reynosa. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó en septiembre sobre detenciones y vinculaciones a proceso relacionadas con presuntos casos de extorsión que afectaban a comerciantes de distintos giros, incluyendo florerías y establecimientos donde se condicionaba la compra de mercancía.

Ante este escenario, Peña Ortiz insistió en la necesidad de que las autoridades federales pongan especial atención en Reynosa y atiendan los casos que, de acuerdo con sus declaraciones, están afectando tanto a comerciantes como a ciudadanos.

“Es por eso que alzamos la voz desde esta frontera, para que el Gobierno Federal ponga atención en Reynosa. Pedimos al secretario Omar García Harfuch que venga aquí con fuerzas federales, porque muchos comercios están siendo afectados, hay muchos ciudadanos que están sintiendo las extorsiones de parte del crimen organizado”, concluyó.

El municipio mantiene así el llamado a reforzar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, mientras las autoridades ministeriales continúan con investigaciones y acciones contra quienes sean señalados como probables responsables de este delito.