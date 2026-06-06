Pianista Mateo Hurtado dará concierto gratis en Ciudad Victoria

Ganador de múltiples competencias internacionales, Mateo se ha presentado incluso en el Palacio de Bellas Artes como solista

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Este sábado 6 de junio a las 7 de la noche se presentará en el Centro Cultural Tamaulipas el concierto gratuito denominado “Fusión, la música para piano de los últimos 100 años”, a cargo del artista estadounidense pero con raíces tamaulipecas, Mateo Hurtado Castillo, quien ha ofrecido presentaciones en escenarios nacionales e internacionales.

En conferencia de prensa, el director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, Héctor Romero Lecanda, informó que para el gobierno de Tamaulipas es muy importante la presentación de este artista, quien ha traspasado las fronteras mediante su presentación en los escenarios.

“Esta es una mañana de celebración; es un privilegio contar con Mateo Hurtado, un virtuoso del piano proveniente de familias tamaulipecas”, dijo Romero Lecanda.

Ganador de múltiples competencias internacionales, Mateo se ha presentado incluso en el Palacio de Bellas Artes como solista, heredando el gusto y pasión por la música, ya que sus padres son reconocidos concertistas, además de ser nieto de la pintora victorense Olivia Malibrán.

“Todas las piezas que van a escuchar son mis arreglos de piezas famosas; por ejemplo, voy a tocar Bésame Mucho de Consuelo Velázquez y también mucha improvisación durante el concierto”, dijo el reconocido pianista.

Este artista tiene la habilidad para cautivar con la música clásica, como la Sonata en Do Mayor L.104 del Compositor barroco Domenico Scarlatti, el primer movimiento de la Sonata No. 1 de L. V. Beethoven, así como la Fantasía-Impromptu de Fréderic Chopin, y Malambo del argentino Alberto Ginastera.

Entre sus logros destacan premios en el Grand Prize Virtuoso International Music Competition en Alemania, el Odin International Music Competition en Irlanda, el Progressive Musicians Classics Competition en Estados Unidos y el Best Chopin Performance International Music Competition en el Reino Unido, entre otros.

Su interpretación ha sido una muestra de su habilidad y dedicación, que lo han llevado a presentarse en importantes escenarios tanto en Estados Unidos como en México.