Petroquímica de Altamira opera al 75% y frena contrataciones

La incertidumbre en el comercio con Estados Unidos afecta la actividad empresarial; la industria anticipa un panorama difícil hacia 2027.

La industria petroquímica del municipio de Altamira, Tamaulipas, opera actualmente entre el 70 y el 75 por ciento de su capacidad productiva normal, en medio de un escenario de incertidumbre comercial por los aranceles impuestos por Estados Unidos y la falta de claridad sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), situación que ha frenado nuevas inversiones y contrataciones de personal.

Julio Alfaro, representante del sector petroquímico en Altamira, señaló que las empresas enfrentan un cierre de año complicado, con afectaciones en las ventas hacia el mercado estadounidense, considerado su principal destino comercial. Advirtió que el panorama para 2027 podría mantenerse en condiciones similares o ser más complejo, dependiendo de las decisiones que adopte el gobierno estadounidense en materia arancelaria y comercial.

El representante del sector explicó que, por el momento, las plantas trabajan con sus plantillas básicas y no contemplan nuevas contrataciones de trabajadores eventuales, debido a que la capacidad operativa actual permite mantener la producción con el personal disponible. No obstante, aclaró que no se prevén despidos adicionales durante el último trimestre del año, aunque la recuperación del mercado será determinante para sostener el empleo y reactivar la actividad industrial.

Alfaro detalló que el corredor petroquímico está integrado por 25 empresas y cuenta con más de 5 mil trabajadores de planta, además de aproximadamente mil eventuales y otros 2 mil empleados de compañías contratistas que prestan servicios a la industria. Estos últimos representan uno de los sectores más expuestos a una eventual reducción de la actividad, debido a su dependencia de los trabajos y servicios requeridos por las plantas industriales.

El dirigente indicó que la expectativa es que mejoren las ventas hacia Estados Unidos para elevar los niveles de producción, abrir nuevas oportunidades laborales y reactivar la contratación de empresas proveedoras de servicios. Mientras tanto, aseguró que las prestaciones laborales, incluido el pago de aguinaldos y las cajas de ahorro correspondientes, están garantizadas.

La industria petroquímica mantiene así un escenario de cautela, sin anuncios de nuevas inversiones ni planes inmediatos de expansión, a la espera de mayor certidumbre sobre la relación comercial con Estados Unidos y las condiciones que prevalecerán durante el próximo año.