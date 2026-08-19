Pese a incremento en tortilla se mantienen precios de comidas

Por: Nora Castro 18 Agosto 2026, 07:38 Compartir

El alza en el precio de la tortilla presiona a negocios del sur de Tamaulipas, que por ahora absorben el costo para mantener sus precios.

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El incremento en el precio de la tortilla ya comenzó a generar presión entre los negocios de comida en el sur de Tamaulipas, cuyos proveedores aplicaron ajustes durante esta semana. Comerciantes confirmaron que el aumento representa un gasto adicional para el negocio, pero por el momento decidieron absorber el impacto y mantener sin cambios el precio de sus productos, con el objetivo de no afectar aún más el bolsillo de sus clientes. Dijeron que la tortilla se había mantenido sin incrementos durante aproximadamente un año y medio o hasta dos años, por lo que el nuevo ajuste representa un golpe para los comercios que utilizan este producto diariamente. Debido a ello, algunos establecimientos han optado por mantener sus precios y esperar a conocer el comportamiento de otros insumos durante los próximos meses antes de determinar si será necesario realizar algún ajuste.