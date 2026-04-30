Pescadores de Veracruz bloquean carreteras en protesta por crisis

La movilización provocó severas afectaciones en la carretera federal Tampico-Tuxpan, así como en casetas y accesos regionales, generando largas filas

La inconformidad acumulada por años de rezago, afectaciones ambientales y falta de respaldo gubernamental llevó este miércoles a cientos de pescadores del norte de Veracruz, a bloquear diversos tramos carreteros en puntos estratégicos del estado, como medida de presión para exigir atención a sus demandas y soluciones concretas a la crisis que enfrenta el sector.

Desde poco después de las 8:00 de la mañana, cooperativistas de municipios como Tampico Alto, Pueblo Viejo, Tamiahua, Tuxpan, Cazones, Cabo Rojo, Mata de Chávez y Juan A. Ramírez cerraron la circulación en importantes vías de comunicación, destacando como uno de los principales puntos de concentración la intersección conocida como Los Cañones, en el municipio de Pueblo Viejo.

La movilización provocó severas afectaciones en la carretera federal Tampico-Tuxpan, así como en casetas y accesos regionales, generando largas filas vehiculares, retrasos comerciales y molestias para miles de automovilistas.

Denuncian pescadores olvido del gobierno federal y estatal

Los manifestantes señalaron que la protesta es resultado del abandono en el que, aseguran, han permanecido durante años por parte de las autoridades, particularmente ante la disminución de apoyos al sector, problemas de concesiones, contaminación por hidrocarburos y caída en la producción pesquera.

Jesús Armenta, integrante de la cooperativa de Mata de Chávez, sostuvo que la situación económica para las familias dedicadas a la pesca se ha deteriorado de manera considerable; la reducción en especies como camarón, pescado, jaiba y ostión ha impactado directamente en los ingresos de cientos de trabajadores, quienes dependen exclusivamente de esta actividad.

Señaló que la movilización surgió luego de múltiples intentos fallidos de diálogo con autoridades, sin obtener respuestas favorables.

Nabor Navarro Blanco, pescador de Tamiahua, afirmó que además de los daños ocasionados por derrames de hidrocarburos, el sector enfrenta problemas estructurales como contaminación constante, falta de dragado y ausencia de programas de apoyo.

Los pescadores exigen principalmente una indemnización de 15 mil pesos por trabajador afectado por recientes derrames petroleros en el Golfo de México, tan solo en la región sur se contabilizan más de 6 mil pescadores, además de la actualización del padrón pesquero, ya que aseguran que numerosas cooperativas del norte de Veracruz han sido excluidas de beneficios federales.

Gobierno estatal actúa como enlace, señala delegado regional

Durante la jornada, el delegado de Política Regional, Javier González Mújica, acudió a dialogar con los manifestantes, donde explicó que el gobierno estatal busca fungir como intermediario entre los pescadores y las instancias federales responsables.

Dijo que la solicitud de indemnización económica corresponde a recursos de la Federación, y recordó que previamente se otorgaron apoyos a pescadores del sur de Veracruz, por lo que ahora los trabajadores del norte demandan ser incluidos en esos beneficios.

El funcionario también reconoció la necesidad de actualizar el censo pesquero, dado que el registro actual no refleja con precisión la realidad del sector.

Mientras se desarrollaban las negociaciones, autoridades solicitaron a los manifestantes permitir el paso intermitente por razones humanitarias, luego de registrarse afectaciones a pasajeros varados por varias horas.

Automovilistas enfrentan largas esperas y afectaciones

Los cierres carreteros provocaron importantes trastornos para automovilistas particulares, transportistas y operadores comerciales, quienes permanecieron detenidos durante extensos periodos en condiciones climáticas adversas.

Aunque hubo inconformidad entre conductores, también se evidenció comprensión respecto a la problemática social y económica que enfrenta el sector pesquero.

La protesta de este miércoles refleja la exigencia inmediata de apoyos económicos, también la profunda problemática que enfrenta el sector pesquero en el norte de Veracruz, donde miles de familias dependen de una actividad cada vez más vulnerable frente a factores ambientales, económicos y administrativos.

El bloqueo carretero dejó en evidencia la falta de atención integral hacia una región que, según los propios pescadores, ha permanecido al margen de las políticas públicas prioritarias.

La manifestación en Pueblo Viejo y otros puntos del estado representa una advertencia clara, el sector pesquero del norte de Veracruz exige dejar de ser relegado y demanda respuestas concretas ante una crisis que amenaza su sustento, su estabilidad social y su futuro económico.