Personal del IMSS protesta en Reynosa por falta de insumos

En cuanto a las condiciones hospitalarias, describió la escasez de materiales que enfrenta el personal de Enfermería para cumplir con sus jornadas

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre personal médico, de Enfermería y administrativo, mantienen sus protestas en Reynosa para denunciar las carencias hospitalarias, las condiciones laborales y los problemas que aseguran enfrentar desde hace años. Al término de cada turno, salen frente al hospital para hacer públicas las deficiencias que, afirman, no está en sus manos resolver.

Trabajadores del IMSS reclaman régimen de jubilaciones y pensiones

Sarahi Catalina Tabla Hernández, enfermera del IMSS número 15, aseguró que la base trabajadora perdió el miedo y ahora lucha por recuperar un régimen de jubilaciones y pensiones que, sostiene, les fue arrebatado mediante cambios realizados en 2008 o 2009, cuando sus ahorros para el retiro pasaron al sistema de Afores.

“Ya la base trabajadora despertó y es hora de luchar. Estamos luchando porque regrese un régimen de jubilación y pensión. En el 2008 o 2009, nuestro propio sindicato nos vendió a la empresa y vendió nuestro retiro a las Afores, y se han hecho ricos a base de nosotros”, expresó.

La enfermera advirtió que, bajo el esquema actual, muchos trabajadores tendrán que retirarse después de 30 o 35 años de servicio, cuando superen los 60 años de edad, pese al desgaste físico que representa desempeñar sus funciones en un hospital.

Denuncian presiones y represión sindical contra manifestantes

La inconformidad también alcanza a la representación sindical. Los trabajadores denuncian presuntas amenazas, sanciones y persecución contra quienes exponen las irregularidades, además de señalar presiones para impedir que la base trabajadora manifieste sus inconformidades.

“Estamos hartos, ya son muchos años, sexenios. No es nuevo donde trabajamos bajo presión, bajo persecución política, bajo carencias de material, malos insumos, mala calidad, también de la represión sindical. Hemos estado sometidos, no quieren que hagamos la voz, quieren que estemos callados a lo que ellos digan”, denunció Sarahi Catalina Tabla Hernández.

La trabajadora también cuestionó a quienes ocupan cargos dentro de la estructura sindical, al considerar que deberían defender los derechos de sus compañeros en lugar de limitar sus protestas.

Personal denuncia falta de medicamentos, insumos y aire acondicionado

En cuanto a las condiciones hospitalarias, describió la escasez de materiales que enfrenta el personal de Enfermería para cumplir con sus jornadas. Como ejemplo, señaló que todavía este año tuvieron que dividir una torunda en cuatro partes para poder atender las necesidades del servicio, mientras persisten las quejas por falta de medicamentos, insumos y aire acondicionado.

“Teníamos que cortar una torunda en cuatro para poder sacar nuestra jornada laboral, todavía este año, y ya estamos cansados. Estamos convocando a la población, también a los derechohabientes, a que vengan y se unan, porque ellos tienen la muestra propia de que no hay insumos, no hay medicamentos, trabajamos sin aire acondicionado”, manifestó.

La enfermera sostuvo que las deficiencias no dependen del personal que atiende directamente a los pacientes, aunque son quienes deben enfrentar las consecuencias y las críticas de los usuarios. Por ello, llamó a la ciudadanía y a los derechohabientes a sumarse a las protestas para visibilizar las condiciones que, asegura, afectan tanto a los trabajadores como a quienes acuden a recibir atención médica.