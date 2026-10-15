Personal de salud exige prestaciones pendientes en Victoria

Durante la manifestación, realizada en la Torre Bicentenario, las y los trabajadores exigieron el pago inmediato de las prestaciones pendientes

El secretario general del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (SINAITSA), Omar García, informó que la movilización forma parte de un movimiento nacional basado en 17 puntos establecidos en su pliego petitorio.

“Nos basamos en el respeto a los derechos que, por ley y condiciones generales de trabajo, tienen las y los trabajadores de la salud”, señaló.

Exigen pago de prestaciones en la Torre Bicentenario

Durante la manifestación, realizada en la Torre Bicentenario de Ciudad Victoria, las y los trabajadores exigieron el pago inmediato de las prestaciones pendientes, así como agilizar y entregar los lineamientos para otorgar el periodo de desintoxicación al personal de base del IMSS-Bienestar y aplicarlo durante 2026.

Solicitan igualdad sindical y homologación de prestaciones

Asimismo, solicitaron un trato igualitario entre las representaciones sindicales y el fin de la discriminación.