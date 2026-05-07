Persisten robos a autotransporte en carreteras pese a vigilancia

La Conatram señala que estados del centro y sur continúan como focos rojos pese al refuerzo de seguridad, afectando operadores, mercancías y cadenas logísticas

Aunque en diversas carreteras federales del país se ha reforzado la presencia de corporaciones de seguridad, la incidencia de robos y ataques contra transportistas continúa siendo una problemática grave, particularmente en estados del centro del país.

Arturo Puente, consejero nacional de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), señaló que entidades como Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, Morelos, Michoacán, Tabasco y Veracruz siguen siendo focos rojos para el traslado de mercancías, afectando de manera directa a operadores, unidades y a toda la cadena logística nacional.

Puente destacó que, si bien se ha percibido una mayor movilización de fuerzas de seguridad en algunos tramos carreteros, los resultados aún son insuficientes frente al hartazgo del gremio transportista, que diariamente enfrenta robos, violencia e incluso asesinatos de operadores.

Subrayó que el autotransporte moviliza más del 80 por ciento de la carga vinculada al puerto de Altamira, por lo que garantizar carreteras seguras y en buen estado debe ser una prioridad estratégica para fortalecer el comercio exterior y proteger una actividad económica fundamental para el país.

El consejero nacional de Conatram reconoció acciones recientes del gobierno en materia de seguridad, incluyendo capturas relevantes de grupos delictivos, pero insistió en que las autoridades deben intensificar esfuerzos para ofrecer resultados más contundentes.

Asimismo, resaltó el crecimiento superior al 10 por ciento en la actividad portuaria de Altamira y el aumento en exportaciones e importaciones hacia Estados Unidos, principal socio comercial de México, contexto que consideró una oportunidad clave para fortalecer la economía nacional, siempre y cuando se resuelva el problema de inseguridad que persiste en las principales rutas del transporte de carga.