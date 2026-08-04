Persisten menores trabajando en cruceros de Matamoros

Aunado a ello, se ha cuestionado la falta de supervisión por parte de padres o tutores, ya que en varios casos los menores se encuentran solos en la vía pública

Pese a los constantes llamados por parte del procurador de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF en Matamoros, Ecturo Gutiérrez Treviño, para evitar que menores de edad trabajen en la vía pública, la problemática continúa siendo visible en distintos puntos de la ciudad.

Durante esta temporada vacacional, es común observar a niños realizando diversas actividades en cruceros y avenidas de alta circulación, principalmente limpiando parabrisas, vendiendo productos o solicitando apoyo económico a los automovilistas.

Altas temperaturas incrementan riesgos para los menores

Lo anterior ocurre incluso bajo las altas temperaturas que se han registrado en la región, lo que incrementa los riesgos para la salud de los menores, quienes en muchos casos permanecen por horas expuestos al sol, sin medidas de protección adecuadas.

Ciudadanos han señalado que, además del peligro que representa el tránsito vehicular, algunos de estos menores aparentan encontrarse en condiciones de descuido e incluso con signos de desnutrición, lo que ha encendido la preocupación social.

Aunado a ello, se ha cuestionado la falta de supervisión por parte de padres o tutores, ya que en varios casos los menores se encuentran solos en la vía pública, sin acompañamiento ni protección.

Piden reforzar acciones de protección a la infancia

Hasta el momento, no se ha informado sobre acciones contundentes para erradicar esta situación, por lo que se espera que las autoridades refuercen los operativos y estrategias necesarias para garantizar la seguridad, bienestar y derechos de la niñez en Matamoros.