Persisten largas filas en el puente Reynosa-Pharr

A más de 24 horas de que se anunció el restablecimiento del sistema aduanero, el cruce de carga en el Puente Internacional Reynosa–Pharr continúa registrando severas afectaciones, ya que las filas de tráileres siguen extendiéndose hasta la carretera a Río Bravo, sin que se observe una mejora en los tiempos de cruce.

Transportistas que utilizan este cruce entre Reynosa y Pharr señalan que el problema obedece a constantes caídas intermitentes del sistema, lo que obliga a que los oficiales de aduana en el lado mexicano realicen el procedimiento de manera manual.

Esta situación implica la revisión individual de documentos de miles de camiones, así como el conteo físico y la verificación directa de las mercancías que transportan, lo que retrasa de forma considerable el flujo de carga hacia Estados Unidos.

Ante los constantes retrasos, algunas empresas han comenzado a considerar otras rutas y cruces fronterizos, al considerar que utilizar este puente se ha vuelto una opción poco viable, al tiempo que exigen al gobierno una modernización real y mayor eficiencia en los sistemas aduaneros.

Actualmente, los retrasos afectan el traslado de insumos médicos, alimentos y componentes electrónicos destinados a la industria automotriz y de electrodomésticos que se ensamblan en territorio estadounidense; sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha emitido un comunicado oficial ni se ha informado sobre el monto de las posibles pérdidas económicas derivadas de estas fallas.