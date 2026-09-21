Persisten faltantes de maestros en primarias de Reynosa

El representante sindical detalló que una de las principales causas de estos faltantes son las jubilaciones que se presentan de manera inesperada

Aunque se ha avanzado en la asignación de directores y en la cobertura de espacios docentes, todavía persisten faltantes de maestros, principalmente en escuelas primarias de Reynosa, reconoció el profesor José Hiram Rodríguez Limón, secretario de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la ciudad.

Explicó que se mantiene el trabajo coordinado entre la representación sindical y la Secretaría de Educación de Tamaulipas para atender los espacios que permanecen vacantes, gestión que ha permitido reducir de manera gradual el número de grupos que todavía requieren un docente.

“Se han estado entregando nombramientos de directores y hasta ahorita se ha estado dando también los faltantes de maestros; ya ahorita han sido menos. Se ha estado trabajando con el sindicato del Estado, junto con la Secretaría de Educación de Tamaulipas, y han dado por ahí buenos resultados”, señaló Rodríguez Limón.

Jubilaciones inesperadas generan nuevas vacantes docentes

El representante sindical detalló que una de las principales causas de estos faltantes son las jubilaciones que se presentan de manera inesperada entre maestros que ya se encuentran frente a grupo, debido a que algunos trabajadores deciden retirarse de manera repentina por cuestiones de salud, familiares o alguna otra circunstancia.

Explicó que existen docentes que ya cuentan con las condiciones para jubilarse, pero permanecen activos hasta que se presenta alguna situación que los lleva a tomar la decisión de retirarse, generando espacios que no siempre pueden ser contemplados con anticipación dentro de los procesos de asignación.

“Hay ocasiones en que los compañeros se pueden jubilar a la hora que quieren y deciden de repente jubilarse por situaciones de salud, y es donde USICAMM no boletina esos espacios porque no los tenían contemplados. Hay situaciones de salud, cuestiones familiares, riesgo, se jubilan, porque hay muchos compañeros que tienen todo para jubilarse y no se jubilan hasta que hay una situación y se van”, explicó.

Buscan evitar que los grupos permanezcan sin maestro

Rodríguez Limón agregó que estos movimientos generan vacantes que en ocasiones no son asignadas de manera inmediata, por lo que se mantienen las gestiones con las autoridades educativas para cubrir los espacios y evitar que los grupos permanezcan sin maestro.

El secretario de la Sección 30 indicó que el objetivo es continuar reduciendo el número de faltantes y lograr que los alumnos cuenten con el personal docente necesario para desarrollar sus actividades escolares con normalidad.