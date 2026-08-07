Persiste riesgo mortal en Libramiento Guadalupe Victoria

El problema lo causan los propios automovilistas, quienes arriesgan su vida al intentar cruzar al lado contrario, provocando una zona de alta velocidad

El peligro persiste para automovilistas que circulan por el inicio de la ampliación del Libramiento Guadalupe Victoria, en la salida a Tampico de esta capital, una zona donde históricamente se han registrado un sinnúmero de accidentes con pérdidas mortales.

A pesar de que las autoridades han solucionado en gran medida este problema con la construcción de cordones y guarniciones más altas para evitar que automovilistas y motociclistas crucen de forma indebida hacia los fraccionamientos que se ubican en el área, ahora ha surgido una nueva práctica de riesgo.

Antes de que el libramiento inicie con cuatro carriles (dos por cada lado), conductores toman en sentido contrario y transitan por la terracería, infringiendo el reglamento de tránsito.

El problema lo causan los propios automovilistas, quienes arriesgan su vida al intentar cruzar al lado contrario, provocando además un congestionamiento vial en una zona de alta velocidad.

No cabe duda de que la imprudencia de las personas en muchas ocasiones es el motivo principal de que ocurran accidentes automovilísticos.

Urge mayor supervisión por parte de la corporación de tránsito local.

Lo que dice el Reglamento:

De acuerdo al Reglamento de Tránsito del Estado de Tamaulipas, esta conducta está expresamente prohibida:

Artículo 59, Fracción VI: Se prohíbe a los conductores circular en sentido contrario o invadir el carril de contraflujo, así como transitar innecesariamente sobre las rayas longitudinales que delimitan carriles. Artículo 127: Se sancionará en los términos del presente Reglamento y conforme a las tarifas establecidas, a la persona conductora que circule en cualquiera de las vías públicas de Jurisdicción Municipal, en sentido contrario.

La modernización y ampliación de este corredor, que forma parte del Libramiento Naciones Unidas y conecta hacia el llamado Guadalupe Victoria, comenzó a proyectarse desde 2024 dentro del programa de vialidades del Gobierno del Estado, con trabajos de conservación, ampliación a cuatro carriles y rehabilitación de guarniciones que continuaron durante 2025, con el objetivo de mejorar la conectividad y la seguridad vial de más de 148 mil habitantes de la capital.

Lo anterior solucionó en gran medida el registro de percances automovilísticos, pero ahora siguen siendo los conductores quienes en la mayoría de las veces son los causantes de los percances.