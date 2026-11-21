Tras fallecer en Salamanca, Guanajuato, en 1973, los restos llevados a Ciudad Madero causaron alarma y la presencia del Ejército Mexicano.

En la década de 1970, la colonia Árbol Grande en Ciudad Madero fue escenario de uno de los relatos urbanos más inquietantes del sur de Tamaulipas: la leyenda de la Mujer Vampiro de la Parroquia de San Juan Bosco.

La historia gira en torno a una dama de la alta sociedad, esposa de un exsuperintendente de la antigua Refinería Madero y reconocida benefactora del templo. Tras fallecer en 1973 en Salamanca, Guanajuato, el padre Ignacio Rosiles gestionó el traslado de sus restos para cumplir su última voluntad de descansar en la iglesia que tanto apoyó.

Sin embargo, el funeral dio un giro macabro. Al abrir el féretro, los asistentes aseguraron ver el cuerpo intacto, pero con el cabello, las uñas y los colmillos notoriamente crecidos. La tensión estalló durante la misa de cuerpo presente cuando el ataúd resbaló y cayó al suelo, desatando el pánico inmediato entre los feligreses.

Disturbios en el templo y traslado de los restos

El rumor corrió como pólvora: la mujer había resucitado convertida en vampiro. Presa del terror, una turba armada con antorchas intentó irrumpir por la fuerza en el templo para destruir a la supuesta criatura, obligando al Ejército Mexicano a intervenir para restablecer el orden. Ante la magnitud del escándalo y los disturbios provocados, los restos tuvieron que ser regresados a Guanajuato.

Psicosis colectiva y explicación de los hechos

Aunque el relato alimentó supuestos avistamientos nocturnos en los cielos de Ciudad Madero y Tampico, historiadores y testigos coinciden en que todo fue una psicosis colectiva detonada por procesos naturales post-mortem —como la deshidratación de los tejidos, que da la ilusión óptica de crecimiento en uñas y cabello—, transformando un accidente fúnebre en un mito inmortal.