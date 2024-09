Persiste conflicto entre Educación y la Sección 30 del SNTE

Los conflictos laborales entre la Secretaría de Educación y la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Reynosa siguen sin resolverse, a pesar de los acuerdos alcanzados tras los paros laborales que afectaron el inicio del ciclo escolar el año pasado.

José Hiram Rodríguez Limón, secretario de Organización Dos del sindicato, señaló que los mismos problemas que motivaron las protestas continúan afectando a la base trabajadora.

“Se dieron cuenta que estuvimos en un paro y no se han cumplido las negociaciones que hubo en las mesas de trabajo, entonces estamos solicitando que se cumplan primero que nada todas las negociaciones para poder seguir cumpliendo con todo lo que dice. Seguimos teniendo problemas de techo financiero, algunos adeudos. Es cierto que se ha avanzado, pero no se ha terminado”, comentó Rodríguez Limón.

Durante los paros, se contabilizaron alrededor de 20 mil casos sin resolver, lo que generó gran inconformidad entre los docentes. A pesar de los avances, aún quedan cerca de 7 mil asuntos pendientes, principalmente en la región fronteriza de Tamaulipas, lo que mantiene a los trabajadores en estado de incertidumbre.

“Nada más se ha cubierto un 30 o 40%. La problemática es más en la frontera. La Secretaría todavía no ha resuelto situaciones del 60 al 100% en varios casos. Tenemos problemas con techos financieros y adeudos que siguen pendientes”, agregó el secretario.

Aunque la situación sigue siendo tensa, Rodríguez Limón descartó la posibilidad de nuevos paros laborales.

“Vamos a seguir usando la voz hasta que la Secretaría de Educación cumpla con todos los compañeros. No estamos pidiendo nada en lo particular, solo que se cumpla lo acordado. Hasta el momento, no planeamos más paros para no afectar el ciclo escolar”, concluyó.

Los trabajadores del sector educativo continuarán exigiendo soluciones a las autoridades para que se cumplan los compromisos establecidos y se resuelvan los conflictos que afectan a miles de maestros en la región.

