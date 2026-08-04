Perros de asistencia enfrentan barreras en Tamaulipas

Los perros de asistencia también pueden ser entrenados para apoyar a personas con discapacidad motriz, auditiva, con enfermedades que requieren alerta médica

Este 4 de agosto se conmemora el Día del Perro de Asistencia, una fecha que busca reconocer la labor de los perros guía, de alerta médica y de apoyo físico. La celebración forma parte de la Semana Internacional del Perro de Asistencia, que se realiza del 2 al 8 de agosto, y pone sobre la mesa los retos que aún enfrentan las personas con discapacidad para acceder a este importante apoyo, especialmente en estados como Tamaulipas.

Aunque estos animales representan una herramienta fundamental para la movilidad, orientación e independencia de miles de personas en el mundo, en Tamaulipas su uso sigue siendo prácticamente nulo debido a diversos obstáculos sociales, urbanos y de capacitación.

Perros callejeros representan un riesgo para los guías

Rubén David Soto Zárate, presidente de la Fundación Éxodo Señas y Voces, explicó que uno de los problemas que dificulta el uso de perros guía en la entidad es la gran cantidad de perros en situación de calle, ya que representan un riesgo para la seguridad de quienes dependen de estos animales.

“Una de las principales cuestiones es que hay muchos perros callejeros. El perro guía, como sabes, es un perro educado para guiar a una persona ciega y, al momento que se siente atacado por algún otro perro, no tiene esa facultad para defenderse. Eso hace que se distraiga el perro guía y es cuando puede ocasionar accidentes a la persona que lo va utilizando”, señaló.

A esta problemática se suma la falta de infraestructura incluyente y el desconocimiento que aún existe en diversos establecimientos sobre los derechos de las personas usuarias de perros de asistencia. En muchos casos, explicó, todavía se les impide el acceso pese a que la ley lo permite.

“Cuando van a entrar a un restaurante les ponen muchas trabas para el perro guía, cuando por ley estos animales tienen el derecho de poder entrar a cualquier establecimiento, sea público o privado: restaurantes, hospitales, escuelas, porque para eso están entrenados los animales de asistencia. Yo creo que esas son de las principales barreras con las que nos topamos”, afirmó.

El activista destacó que el problema no radica en la falta de legislación, ya que las leyes mexicanas reconocen el derecho de las personas con discapacidad visual a utilizar perros de asistencia en espacios públicos y privados. Sin embargo, consideró que el principal desafío es que ese derecho no siempre se respeta.

“Si hablamos de legislación, en la ley viene marcado que esos animales de asistencia están permitidos en cualquier establecimiento para que las personas ciegas y con baja visión los puedan utilizar. Es un derecho que no se está respetando en cuanto a movilidad, orientación y que ellos lo puedan utilizar en cualquier establecimiento público”, expresó.

Tamaulipas carece de centros especializados

Otro de los desafíos es el acceso a un perro de asistencia. En Tamaulipas no existen centros especializados para su entrenamiento, por lo que las personas interesadas deben trasladarse a la Ciudad de México para completar un proceso de adaptación junto con el animal.

Rubén David Soto explicó que la preparación no solo involucra al perro, sino también al futuro usuario, quien debe convivir con él durante varias semanas para crear el vínculo necesario que permita desempeñar correctamente sus funciones.

“Estos perros son entrenados a partir de que tienen un año o un año y medio. Si tú, como persona ciega o de baja visión, quieres tener un perro guía, tienes que ir a la Ciudad de México e internarte un mes o un mes y medio aproximadamente para que el perro se pueda acostumbrar a ti, a tus actividades, tu forma de caminar y de moverte”, concluyó.

Aunque estos animales representan una herramienta fundamental para la movilidad, orientación e independencia de miles de personas en el mundo, su labor no se limita a las personas con discapacidad visual.

Los perros de asistencia también pueden ser entrenados para apoyar a personas con discapacidad motriz, auditiva, con enfermedades que requieren alerta médica, así como a quienes presentan determinadas condiciones emocionales o de salud mental, contribuyendo a mejorar su autonomía y calidad de vida.

En el marco del Día del Perro de Asistencia, especialistas insisten en que el verdadero reto no es crear nuevas leyes, sino generar una cultura de inclusión que garantice el respeto a los derechos de las personas con discapacidad y facilite el acceso a herramientas que les permitan desarrollar una vida con mayor autonomía.