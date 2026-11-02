Permanence pozo histórico en Plaza de Armas que salvó a Tampico

La fuente abasteció de agua potable a miles de habitantes tras las devastadoras inundaciones provocadas por el huracán Hilda en el puerto.

Hay monumentos que guardan el secreto de haber salvado vidas. En la icónica Plaza de Armas de Tampico resiste un viejo pozo de agua que hoy muchos cruzan sin mirar, ignorando que en el momento más oscuro del puerto se convirtió en la última esperanza de sus habitantes.

En septiembre de 1955, el implacable huracán Hilda —acompañado por las lluvias devastadoras de Janet y Gladys— sumergió a Tampico en la peor tragedia de su historia. La ciudad quedó aislada, el 60% del territorio bajo el agua y los servicios básicos colapsaron por completo. Sin luz ni red de tuberías, el bien más valioso y urgente volvió a ser el agua potable.

Fue entonces cuando la historia abrió un paréntesis en el tiempo: el antiguo venero de la Plaza de Armas, que parecía haber quedado en el olvido del México moderno, reabrió su flujo dulce para calmar la sed de una población devastada. De entre el lodo y la desolación, miles de tampiqueños hicieron filas interminables en el corazón de la ciudad para llenar cubetas y cántaros, encontrando en este vestigio la fuerza para levantarse y sobrevivir.

Hoy, la Plaza de Armas ha recuperado su brillo y su alegría festiva. Pero este icónico pozo sigue ahí, en pie, recordándonos la fuerza indomable de la comunidad jaiba ante la adversidad.

Esta milagrosa fuente de agua es solo uno de los relatos de resiliencia que guardan las calles de la ciudad.