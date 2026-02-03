Permanecen sin operar Centros TAMUL en Reynosa

Con el paso del tiempo estos espacios fueron descuidados por las autoridades y se dejó de contar con el personal necesario para su operación

Los Centros TAMUL fueron construidos en Tamaulipas como espacios destinados a impulsar la convivencia familiar, el desarrollo social y la integración comunitaria en colonias consideradas como vulnerables.

Sin embargo, en Reynosa, de los tres Centros TAMUL que existen en la ciudad, actualmente ninguno se encuentra en funcionamiento, luego de que con el paso del tiempo fueron descuidados por el Gobierno del Estado y se dejó de contar con el personal necesario para su operación.

En uno de estos centros, ubicado en la colonia La Joya, se observa la intención de reactivar el espacio; no obstante, al tratarse de una zona con poca vigilancia, la afluencia de personas es mínima, lo que refuerza la necesidad de mantener el lugar en condiciones adecuadas de limpieza e iluminación.

Actualmente, es el municipio de Reynosa quien trabaja en la rehabilitación de estos centros comunitarios; sin embargo, por el momento ya no se imparten las clases de lectura, artes, costura y otros talleres a los que anteriormente tenían acceso familias de sectores alejados de la mancha urbana y considerados como vulnerables.