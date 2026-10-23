Permanecen botes con fruta podrida tras volcadura de tráiler

El pasado 5 de octubre, un tráiler con más de 25 toneladas de fruta volcó en el libramiento de San Fernando con destino a la frontera y la carga quedó regada

A bordo de la carretera federal Victoria-Matamoros, antes de llegar a la cabecera municipal de Padilla, permanecen desde hace varios meses toneladas de desechos regados sobre el acotamiento luego de la volcadura de un tráiler con fruta enlatada.

De acuerdo con automovilistas, se trata de cientos de botes de lámina y plástico con fruta en almíbar, principalmente piña, durazno y coctel de frutas, que con el calor se han inflado, reventado y escurren sobre la maleza, generando mal olor, proliferación de moscas y un foco de infección para la zona.

En ese tramo de la 101, que es paso obligado hacia la frontera, son frecuentes las volcaduras de unidades cargadas con cítricos y fruta de exportación.

Apenas el pasado 5 de octubre, un tráiler de la empresa Beto's Trucking con más de 25 toneladas de fruta volcó en el kilómetro 06 del libramiento de San Fernando con destino a la frontera y la carga quedó regada a un costado.

En el caso de Padilla, los restos nunca fueron retirados en su totalidad.

El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal establece en su Artículo 65 que las personas que hayan participado en un hecho de tránsito y suscriban acta-convenio deberán remover los vehículos de la vía federal y retirar de la superficie de rodamiento la basura, vidrio, lámina, plástico o cualquier otro material o sustancia que haya caído sobre la misma.

La multa por incumplir va de 10 a 15 veces la cuota diaria.

El Artículo 64 prohíbe además dejar o tirar cualquier material que constituya un peligro u obstrucción para el libre tránsito, con sanción de 25 a 30 cuotas.

Cuando hay lesionados o fallecidos, el retiro corresponde a la autoridad o concesionario de la vía.

Habitantes de Padilla piden que la Guardia Nacional división carreteras y la SICT notifiquen a la empresa responsable y se realice la limpieza del derecho de vía y el traslado de los botes a un relleno sanitario autorizado, pues el desperdicio lleva meses a la intemperie.