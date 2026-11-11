Perderán vigencia 20 mil plásticos del INE en Tampico

Pidió que con tiempo acudan y la tramiten, pues este proceso generalmente es ágil y en cuestión de semanas obtienen el plástico

El 08 Distrito del Instituto Nacional Electoral que corresponde a Tampico convocó a la ciudadanía para acudir a renovar su credencial para votar antes del 25 de enero del 2027, fecha límite.

Elvia Saucedo, vocal del 08 Distrito del INE recordó que en muchas instituciones requieren este documento y en cuanto vence, es rechazado algún trámite que la comunidad realice.

Alrededor de 20 mil credenciales perderán vigencia en Tampico

En caso de que no se efectúe el trámite, perderán vigencia alrededor de 20 mil plásticos no renovados en el puerto.

A nivel estatal, más de 126 mil tamaulipecos tienen pendiente renovar su credencial para votar con vigencia 2026, identificación que dejará de ser válida el próximo 31 de diciembre, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) llamó a los ciudadanos a no postergar el trámite y acudir a los módulos de atención antes de que concluya el plazo establecido.

INE pide acudir con tiempo a renovar la credencial

Pidió que con tiempo acudan y la tramiten, pues este proceso generalmente es ágil y en cuestión de semanas obtienen el plástico.