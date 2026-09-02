Pepe Schekaiban participa en encuentro nacional climático

El encuentro, centró sus acciones en el Financiamiento para la Transición Energética Justa desde la Legislación Subnacional

Reafirmando su compromiso con la preservación del medio ambiente y en su calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, Pepe Schekaiban tuvo una relevante participación en el Encuentro Anual de la Red de Legisladores Estatales por el Cambio Climático -RELECC-

El encuentro efectuado en la Capital de la República, centró sus acciones en el Financiamiento para la Transición Energética Justa desde la Legislación Subnacional.

“Como legisladores, tenemos la responsabilidad de impulsar políticas públicas que promuevan energías más limpias, sostenibles y accesibles, pero también de generar los mecanismos de financiamiento que permitan hacerlas realidad”, expresó el Diputado del PAN por Tampico.

Destaca agenda legislativa en favor del medio ambiente

En su intervención, Pepe Schekaiban aseguró que desde Tamaulipas ha realizado una agenda legislativa, destinada a la protección del medio ambiente, mediante la presentación de iniciativas y puntos de acuerdo que tienen como propósito el cuidado y preservación del agua, la reducción de la huella contaminante y la generación de políticas públicas más amplias y puntuales para la conservación medioambiental, como la creación de viveros didácticos en cada uno de los 43 municipios de Tamaulipas, entre otras.

“Desde el Congreso del Estado continúo sumando esfuerzos, compartiendo experiencias y construyendo soluciones para avanzar hacia los resultados de un futuro más sostenible”, subrayó.

Buscan fortalecer la legislación ambiental

El legislador del Partido Acción Nacional expuso que mediante la continuidad de propuestas en favor del medio ambiente, la RELECC reitera su compromiso de seguir fortaleciendo la legislación vigente para garantizar un presente y futuro de mayor certidumbre en la protección y preservación del entorno ambiental y en el puntual combate al cambio climático