Pensionados protestan por recorte a pensiones en Tampico

Representantes del movimiento advirtieron que mantendrán las acciones legales y pacíficas hasta obtener una solución favorable para sus ingresos

A lo largo de la avenida Hidalgo volvieron a marchar jubilados y pensionados de CFE y PEMEX en Tampico…exigieron marcha atrás en la modificación del artículo 127 constitucional que ha provocado una reducción en sus pensiones desde el 30 hasta el 70%.

Esta movilización masiva fue convocada por el Frente Amplio de Profesionistas Pensionados del Gobierno de México y la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP). Los manifestantes exigieron respeto a sus derechos laborales adquiridos y rechazaron la reforma.

Solicitan resolución favorable a los amparos

Durante la protesta, el contingente entregó peticiones y dialogó con jueces de distrito para solicitar que se resuelvan favorablemente los amparos que han interpuesto.

Representantes del movimiento advirtieron que mantendrán las acciones legales y pacíficas hasta obtener una solución favorable para sus ingresos.