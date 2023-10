'Pennywise' aterroriza desde alcantarilla en Nuevo Laredo

La celebración de Halloween está a la vuelta de la esquina y algunas personas se encargaron de poner el toque tenebroso en las calles. Aunque lo habitual es que algunas personas decoren sus hogares o centros de trabajo, una persona fue más allá.

Uno de los personajes más terroríficos y causante de las pesadillas de muchas personas, es el payaso Pennywise o también conocido como 'Eso' en español.

Una de las escenas más populares de la película 'It' es la del tenebroso payaso escondido en una alcantarilla desde donde le habla a un niño, atraído por un globo rojo que le ofrece, para después jalarlo hacia él.

Precisamente, esta escena fue la que una persona decidió recrear en calles de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo con la información, la figura del payaso Pennywise asomándose dentro de una alcantarilla se encuentra en la esquina de una cuadra ubicada cerca de la Av. Normal Cuauhtémoc. La persona cuidó cada detalle, incluyendo su peculiar globo rojo.

El video de escasos 11 segundos fue captado en un día lluvioso, dándole un toque espeluznante. Incluso, recordemos que en la película, Pennywise se aparece también en un día con lluvia.

Pennywise el payaso, también llamado Bob Gray y conocido por sus enemigos como Eso (en inglés, It), es un personaje ficticio creado por el escritor Stephen King para su novela de terror It, en la cual es el antagonista ,asesino y villano principal. Fue interpretado por el actor británico Tim Curry en la miniserie Stephen King's It (1990) y recientemente fue interpretado por el actor sueco Bill Skarsgård en las películas It (2017) e It: Chapter Two (2019). Pennywise es un monstruo capaz de cambiar de forma física (que principalmente toma la forma de un payaso) para adaptarse a los temores más grandes de las personas sobre todo de los niños a los que acostumbra comerse.

