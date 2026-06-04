Peña Ortiz reconoce infiltración criminal en algunos gobiernos

El edil afirmó que la presencia de estructuras criminales dentro de algunos gobiernos es una realidad que ha quedado evidenciada en diversas partes del país

El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, reconoció que en distintas regiones de México existen gobiernos y funcionarios que presuntamente mantienen vínculos con grupos del crimen organizado, situación que consideró preocupante por las consecuencias que tiene para la seguridad, la gobernabilidad y la calidad de vida de la población.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos contra políticos mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales, el presidente municipal sostuvo que este fenómeno no puede ser ignorado y que debe investigarse a fondo para identificar y sancionar a quienes hayan utilizado cargos públicos para beneficiar intereses delictivos.

Peña Ortiz explicó que cuando un servidor público llega al poder con compromisos adquiridos con grupos criminales, termina respondiendo a intereses ajenos a los de la ciudadanía, lo que favorece la expansión de actividades ilícitas y debilita las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.

El edil afirmó que la presencia de estructuras criminales dentro de algunos gobiernos es una realidad que ha quedado evidenciada en diversas partes del país y advirtió que estas prácticas terminan afectando directamente a la población, al generar entornos donde los grupos delictivos operan con mayor libertad.

“El problema de estos políticos es que, cuando llegan al poder y pactan con un grupo criminal, terminan sometidos a sus intereses y eso afecta a toda la ciudadanía. Hay municipios y estados donde es evidente la influencia del crimen organizado dentro de algunas estructuras de gobierno”, señaló.

Asimismo, consideró necesario que las investigaciones alcancen a cualquier funcionario que haya mantenido vínculos con organizaciones criminales, independientemente de su cargo o nivel de gobierno, y sostuvo que quienes resulten responsables deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes.

En materia de seguridad fronteriza, Peña Ortiz destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre México y Estados Unidos, particularmente porque algunos responsables de actividades ilícitas mantienen operaciones o movilidad en ambos lados de la frontera.

En ese sentido, afirmó que la coordinación entre autoridades de ambos países puede contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y fortalecer el estado de derecho.

No obstante, dejó en claro que esta cooperación debe darse bajo esquemas de respeto mutuo y soberanía nacional, rechazando cualquier posibilidad de intervención extranjera en territorio mexicano.

Reiteró que tanto las autoridades mexicanas como las estadounidenses deben trabajar de manera conjunta para investigar y castigar a quienes mantengan relaciones con grupos criminales, con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana y fortalecer las instituciones encargadas de garantizar la seguridad en ambos países.