Peña Ortiz rechaza acusaciones por centro clandestino

El alcalde de Reynosa aseguró que el municipio no tiene atribuciones para supervisar instalaciones como el centro clandestino de hidrocarburos

Luego del hallazgo del centro clandestino de procesamiento de hidrocarburos en Reynosa y de los cuestionamientos surgidos a nivel nacional sobre cómo pudo operar sin ser detectado, el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz respondió a las acusaciones del diputado panista Federico Döring, quien señaló que una familia ha permanecido 12 años en el gobierno municipal sin advertir la operación de estas instalaciones. El edil sostuvo que quienes lo responsabilizan desconocen las facultades legales de los municipios en esta materia.

Peña Ortiz afirmó que el Ayuntamiento de Reynosa no tiene atribuciones para autorizar, supervisar o intervenir en actividades relacionadas con la industria de los hidrocarburos y aseguró que la propia legislación federal limita expresamente la participación de los gobiernos municipales en ese ámbito.

“Llevo como una semana viendo el desplante de ignorancia de varios políticos a nivel nacional que desconocen las leyes y no son ni para buscar en internet, diciendo que tenemos relación con grupos delictivos. Yo decía, tan fácil como preguntarle a internet, al ChatGPT, si el municipio tiene alguna facultad de eso. Nosotros no tenemos nada que ver con el tema de hidrocarburos y lo establece la ley; no sólo no nos da la facultad, lo prohíbe”, declaró.

Alcalde de Reynosa rechaza tener facultades sobre instalaciones de hidrocarburos

El presidente municipal reconoció que Reynosa cuenta con diversas instalaciones relacionadas con el sector energético debido a su vocación petrolera. Sin embargo, insistió en que el municipio carece de facultades para inspeccionar este tipo de complejos o cobrar derechos vinculados con esa actividad.

“Aquí en Reynosa instalaciones como esas hay muchas porque somos una ciudad petrolera, pero los municipios no tenemos facultades para cobrar impuestos, ni derechos, ni factibilidades en cualquier instalación que tenga que ver con hidrocarburos. Eso está muy claro en la ley”, afirmó.

Peña Ortiz responde a señalamientos del PAN

El alcalde también aseguró que tanto Morena como él han sido blanco de una campaña de desprestigio desde el proceso electoral de 2021. En ese contexto, respondió directamente a Federico Döring y acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de no investigar presuntos señalamientos contra algunos de sus propios militantes antes de emitir acusaciones públicas.

“Así como eso nos acusaron, nos atacaron. Hay una campaña mediática que está atacando a Morena y también a un servidor desde el 2021. También el Partido Acción Nacional y el presidente que era Marco Cortés recibió a un grupo de distinguidos tamaulipecos, donde se le dieron todos los videos de sus compañeros de Tamaulipas de Acción Nacional que estaban ligados al crimen organizado. Ellos tienen en el CEN nacional todos los videos para que ya se dejen de hacer "pendejos", porque ellos sí tienen bastante que explicar. Aquí no nos quieran manchar o acusar de cosas con las que no tenemos nada que ver; ni siquiera tenemos facultades y la ley lo prohíbe”, sostuvo.

Peña Ortiz reiteró que será la Federación la responsable de conducir las investigaciones relacionadas con el centro clandestino de procesamiento de hidrocarburos y de informar los avances del caso conforme avance la indagatoria.