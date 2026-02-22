Peña Ortiz pide incluir municipios fronterizos en negociaciones

El alcalde señaló que en este tipo de foros se discuten proyectos comunes y cambios legislativos necesarios para los municipios fronterizos

Como vicepresidente de la Asociación de Autoridades Locales de México, el presidente municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, participó en la Primera Cumbre Logística 2026 y en el Encuentro Nacional de Municipios de la Frontera Norte de México, realizados en Nuevo Laredo, donde subrayó la importancia de que los gobiernos locales tengan voz en decisiones binacionales que impactan a la región.

Abordan proyectos comunes y cambios legislativos

El alcalde señaló que en este tipo de foros se discuten proyectos comunes y cambios legislativos necesarios para los municipios fronterizos, y destacó la relevancia de que las ciudades de la frontera no queden excluidas de las próximas negociaciones del Tratado de Libre Comercio.

“Muchos temas de proyectos en común, temas de cambios de leyes que se requieren y temas también que nos competen aquí en la frontera que son muy importantes en este 2026, que son los temas que necesitamos nosotros alzar la voz para que no nos dejen fuera de las negociaciones, por ejemplo del TLCAN que se va a estar negociando en estos próximos meses”, expresó.

Preocupación por garantizar el servicio de agua

Peña Ortiz expuso que uno de los asuntos que más preocupan a los alcaldes fronterizos es garantizar el servicio de agua para hogares y comercios, ante la incertidumbre sobre recursos para proyectos de infraestructura, especialmente plantas de tratamiento.

“Para poder llevar a cabo inversiones en temas de plantas de tratamiento de aguas, sin embargo hay que ver cómo viene la negociación, hay que ver cuál va a ser la política exterior de los Estados Unidos, si van a seguir financiando el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o en este caso más cercano aquí en la frontera el banco de NadBank, que también depende de ese tipo de fondos”, declaró.

Agua como factor clave para nuevas inversiones

Finalmente, el presidente municipal sostuvo que el acceso al agua es indispensable para detonar la llegada de nuevas inversiones y creación de empleos, por lo que los municipios fronterizos promueven la región ante empresas de distintos países.

“Tema de inversiones internacionales y nacionales es algo que también buscamos, crear los incentivos necesarios como ciudades fronterizas para que sigan viniendo compañías de todo el mundo y también poder nosotros crear las condiciones para que la gente mejore su vida”, puntualizó.